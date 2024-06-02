Скільки дітей убили російські окупанти в Україні: стали відомі нові дані

Скільки дітей загинули та були поранені. Фото: Офіс генерального прокурора

В Україні за час повномасштабної війни 550 дітей загинули внаслідок російських обстрілів, понад 1914 дітей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



«Станом на ранок 1 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення різного ступеня тяжкості», йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 534, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.



Раніше ми писали, що за 1 червня Збройні сили України знищили 1080 російських окупантів, а також 25 танків та 33 ББМ (бойова броньована машина). Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 509860 військових.