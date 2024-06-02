В Ухте на НПЗ вспыхнул пожар: есть жертвы и пострадавший

В Ухте произошел пожар на НПЗ. Фото: Baza

В российском городе Ухта 2 июня произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит компании «Лукойл». В результате этого есть жертвы. Об этом передает Telegram-канал Baza.



По информации очевидцев, перед началом пожара они слышали несколько хлопков, вскоре там был замечен столб дыма.





Отмечается, что возгорание произошло внутри резервуара, сейчас его охлаждают, и пожарные готовятся проводить «пенную атаку». Также частично разрушена крыша резервуара.



Предварительно, два человека погибли, еще один пострадавший был доставлен в больницу, у него комбинированные травмы. Мужчины проводили работы на одном из резервуаров.



Справка



Ухтинский нефтеперерабатывающий завод — крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ».



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