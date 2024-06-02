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В Ухті на НПЗ спалахнула пожежа: є жертви та постраждалий

02 червня 2024, 14:57

В Ухті на НПЗ спалахнула пожежа: є жертви та постраждалий

В Ухті сталася пожежа на НПЗ. Фото: Baza В Ухті сталася пожежа на НПЗ. Фото: Baza

У російському місті Ухта 2 червня сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі, що належить компанії «Лукойл». Внаслідок цього є жертви. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією очевидців, перед початком пожежі вони чули кілька хлопків, невдовзі там було помічено стовп диму.



Зазначається, що спалах відбувся всередині резервуару, зараз його охолоджують, і пожежники готуються проводити «пінну атаку». Також частково зруйновано дах резервуара.

Попередньо, двоє людей загинули, ще один постраждалий був доставлений до лікарні, у нього комбіновані травми. Чоловіки проводили роботи на одному із резервуарів.

Довідка

 Ухтинський нафтопереробний завод — велике підприємство з переробки нафти, розташоване в Північно-Західному федеральному окрузі, найстаріший у галузі нафтопереробний завод. Є 100% дочірньою структурою ПАТ «ЛУКОЙЛ».

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