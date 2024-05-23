Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане: проходит эвакуация, закрыты аэропорты

Cегодня днем, 23 мая, над Казанью (Республика Татарстан - РФ) был замечен неизвестный беспилотник. В результате этого проходит эвакуация сотрудников казанского химического предприятия «Оргсинтез». Об этом передают российские Telegram-каналы ASTRA и Mash.



Как стало известно, над нефтеперерабатывающими предприятиями «Танеко» и Таиф-НК в Нижнекамске звучит воздушная тревога. Также проходит эвакуация работников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима».



Аэропорт города закрыл воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников. Также временно не принимает и не отправляет рейсы воздушная гавань Казани. Кроме того, казанские рейсы перенаправлены на запасные аэродромы Самары, Внуково, Ульяновска и Чебоксар.



В оборонном российском ведомстве говорится, что около 14:00 ПВО сбила дрон над территорией Республики Татарстан.



Ранее мы писали, что в Белгородской области 23 мая в результате детонации беспилотника погибла женщина, также есть повреждения.