Жители Донетчины должны до 1 июля подать заявление, чтобы получить льготы и субсидию — ПФУ

Для того чтобы получить или продлить жилищную субсидию/льготы, жители Донецкой области должны подать заявление и необходимые документы. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге.
По ее словам, человек может получить субсидию или льготы в том случае, если отвечает определенным критериям:
Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно разными способами: онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал Дія; по почте - на адрес Главного управления (временный адрес для переписки: 49008, Днепропетровская область, г. Днепр, ул. Надежды Алексеенко, 106).
Кроме того, чтобы продлить выплаты, нужно обратиться лично в сервисные центры Пенсионного фонда Украины, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, а также в центры предоставления административных услуг.
Ранее мы писали, что с 1 июня прекращается действие централизованного механизма выплаты жилищных субсидий и льгот.
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