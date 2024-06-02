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Жители Донетчины должны до 1 июля подать заявление, чтобы получить льготы и субсидию — ПФУ

02 июня 2024, 16:30

Жители Донетчины должны до 1 июля подать заявление, чтобы получить льготы и субсидию — ПФУ

Для того чтобы получить или продлить жилищную субсидию/льготы, жители Донецкой области должны подать заявление и необходимые документы. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге. 

По ее словам, человек может получить субсидию или льготы в том случае, если отвечает определенным критериям:

  • является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льгот;
  • получатель субсидии или льгот по состоянию на 24 февраля 2022 года;
  • проживал (или проживает) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;
  • с начала полномасштабной войны не обращался в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд Украины за переназначением субсидии или льготы.

Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно разными способами: онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал Дія; по почте - на адрес Главного управления (временный адрес для переписки: 49008, Днепропетровская область, г. Днепр, ул. Надежды Алексеенко, 106).

Кроме того, чтобы продлить выплаты, нужно обратиться лично в сервисные центры Пенсионного фонда Украины, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, а также в центры предоставления административных услуг.

Ранее мы писали, что с 1 июня прекращается действие централизованного механизма выплаты жилищных субсидий и льгот. 

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