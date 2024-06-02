Жителі Донеччини мають до 1 липня подати заяву, щоб отримати пільги та субсидію — ПФУ

Для того, щоб отримати або продовжити житлову субсидію/пільги, мешканці Донецької області мають подати заяву та необхідні документи. Про це розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області Наталія Рада на брифінгу.



За її словами, людина може отримати субсидію чи пільги у тому випадку, якщо відповідає певним критеріям:

є одержувачем житлово-комунальної субсидії чи пільг;

одержувач субсидії чи пільг станом на 24 лютого 2022 року;

проживав (або проживає) на тимчасово окупованій території чи зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної війни не звертався до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії чи пільги.

Подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України можна у різний спосіб: онлайн — через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток «Пенсійний фонд» або портал Дія; поштою — на адресу Головного управління (тимчасова адреса для листування: 49008, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 106).



Крім того, щоб продовжити виплати, потрібно звернутися особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду України, до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, а також до центрів надання адміністративних послуг.



Раніше ми писали, що з 1 червня припиняється дія централізованого механізму виплати житлових субсидій та пільг.