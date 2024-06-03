Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: поранено п'ятьох людей

За 2 червня росіяни поранили 5 мешканців Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна, внаслідок обстрілів по 2 людини постраждали у містах Білозерське та Залізне, 1 – у селі Вовче.

Загалом, за даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 1985 людей, ще 4674 – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подається без урахування окупованих міст Маріуполь та Волноваха.

Нагадаємо, що 31 травня російські окупанти обстріляли селище Дробишеве на Донеччині, внаслідок чого постраждали троє людей.