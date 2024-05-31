Российские оккупанты обстреляли поселок Дробышево на Донетчине: пострадали три человека

31 мая армия РФ обстреляла поселок Дробышево Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По словам Анастасии Медведевой, в результате обстрела пострадали три человека.

«Двум женщинам 51 и 82 лет и 75-летнему мужчине оказали медицинскую помощь. Одну из пострадавших женщин в состоянии средней тяжести госпитализировали», – сказала спикер облпрокуратуры.

Она отметила, что в поселке разрушены три жилых дома, еще семь – повреждены.

Напомним, что 28 мая авиация РФ скинула авиабомбы на жилой квартал в центре города Торецк Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще трое – ранены.