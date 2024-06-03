ВСУ из HIMARS ударили по российской ПВО в Белгородской области: поражены ЗРК С-300/400

Последствия удара HIMARS по российской ПВО в Белгородской области. Фото: «Досье шпиона»

В Белгородской области нанесли удар по российской ПВО. Об этом сообщил анонимный Telegram-канал «Досье шпиона».

Поражены ЗРК С-300/400. Удар нанесен с применением РСЗО HIMARS.

По данным канала, предварительно, потерь среди личного состава военнослужащих РФ якобы нет.

Напомним, что 22 мая около 12:50 ВСУ нанесли ракетный удар по позициям ПВО РФ в районе аэродрома оккупированного города Моспино в Донецкой области. В результате атаки уничтожены ЗРК С-300/400.