ВСУ ударили по позициям ПВО РФ под оккупированным Донецком: уничтожены ЗРК С-300/400

Последствия удара ВСУ по позициям ПВО РФ под Донецком. Фото: кадр с видео

22 мая около 12:50 был нанесен ракетный удар по позициям ПВО РФ в районе аэродрома оккупированного города Моспино в Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Досье шпиона».

По данным канала, удар нанесен с применением 5 баллистических ракет ATACMS.

Потери:

уничтожены 2 пусковые установки ЗРК С-300/400;

повреждена 1 пусковая установка ЗРК С-300/400;

уничтожена РЛС «96Л6Е»;

уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.

Потерь среди личного состава российских военных якобы нет.

Вчера об ударах по Моспино сообщали очевидцы. Оккупационные власти и российские СМИ показали лишь повреждения гражданской инфраструктуры в результате разлета осколков. Сообщалось о 6 раненых местных жителях.

Напомним, что 22 мая фейковая «ДНР» заявила, что впервые на оккупированную территорию прилетела ракета ATACMS.