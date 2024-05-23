ВСУ ударили по позициям ПВО РФ под оккупированным Донецком: уничтожены ЗРК С-300/400

22 мая около 12:50 был нанесен ракетный удар по позициям ПВО РФ в районе аэродрома оккупированного города Моспино в Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Досье шпиона».
По данным канала, удар нанесен с применением 5 баллистических ракет ATACMS.
Потери:
Потерь среди личного состава российских военных якобы нет.
Вчера об ударах по Моспино сообщали очевидцы. Оккупационные власти и российские СМИ показали лишь повреждения гражданской инфраструктуры в результате разлета осколков. Сообщалось о 6 раненых местных жителях.
Напомним, что 22 мая фейковая «ДНР» заявила, что впервые на оккупированную территорию прилетела ракета ATACMS.
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