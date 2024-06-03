ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400

У Бєлгородській області завдали удару по російській ППО. Про це повідомив анонімний Telegram-канал «Досьє шпигуна».
Уражені ЗРК С-300/400. Удар нанесений із застосуванням РСЗВ HIMARS.
За даними каналу, попередньо, втрат серед особового складу військовослужбовців РФ нібито немає.
Нагадаємо, що 22 травня близько 12:50 ЗСУ завдали ракетного удару по позиціях ППО РФ у районі аеродрому окупованого міста Моспине в Донецькій області. Внаслідок атаки знищені ЗРК С-300/400.
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