ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400

Наслідки удару HIMARS по російській ППО у Бєлгородській області. Фото: «Досьє шпигуна»

У Бєлгородській області завдали удару по російській ППО. Про це повідомив анонімний Telegram-канал «Досьє шпигуна».

Уражені ЗРК С-300/400. Удар нанесений із застосуванням РСЗВ HIMARS.

За даними каналу, попередньо, втрат серед особового складу військовослужбовців РФ нібито немає.

Нагадаємо, що 22 травня близько 12:50 ЗСУ завдали ракетного удару по позиціях ППО РФ у районі аеродрому окупованого міста Моспине в Донецькій області. Внаслідок атаки знищені ЗРК С-300/400.