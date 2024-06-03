В Одесской области разоблачили командующего ТрО «Юг»: заставлял военных строить дом

В Одесской области разоблачен командующий ТрО. Фото: ГБР

В Одесской области командующий регионального управления сил территориальной обороны «Юг» заставлял военных строить его же частный дом. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе.



«Чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой», — говорится в сообщении.





Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, который причинил существенный вред в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Он может оказаться за решеткой на срок до 12 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Ранее мы писали, что правоохранители разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Как сообщили в Государственном бюро расследований, четверо чиновников в Полтавской области уже получили подозрения.

