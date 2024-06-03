На Одещині викрили командувача ТрО «Південь»: змушував військових будувати будинок

В Одеській області викрито командувача ТрО. Фото: ДБР

На Одещині командувач регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» змушував військових будувати його ж приватний будинок. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру. Про це повідомили у пресслужбі.



«Чиновник залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували будинок для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій», — йдеться у повідомленні.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)). Він може опинитися за ґратами терміном до 12 років.





Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Раніше ми писали, що правоохоронці викрили численні факти тортур ув'язнених у низці регіонів України. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, четверо чиновників на Полтавщині вже отримали підозри.



