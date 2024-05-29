В Украине расследуют крупную систему пыток заключенных

Пытки в тюрьме. Кадр из видео

Правоохранители разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Как сообщили в Государственном бюро расследований, четверо чиновников в Полтавской области уже получили подозрения.



В Полтавской области сообщили о подозрении в применении пыток четырем должностным лицам Божковской исправительной колонии №16.



«В ходе расследования были разоблачены многочисленные факты издевательств и избиения лиц, отбывающих наказание в колониях. Следствием установлено, что жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Процесс выявления лиц, которые стали жертвами должностных лиц колонии, продолжается», — сообщили в ГБР.



Тем, кто только поступал в колонию, угрожали поселением среди «отторгнутых». Заключенных били до тех пор, пока не ломали их волю и заставляли беспрекословно выполнять любые указания. Сейчас проверяется информация даже о фактах смерти от побоев.



Новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками по разным частям тела, выкручивали руки и тому подобное. Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.



Также, в распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из новоприбывших заключенных Божковской исправительной колонии. Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников колонии.



В материалах также содержатся и другие факты пыток в этом и других исправительных учреждениях, которые сейчас являются предметом исследования.



Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Также проверку проводят относительно руководителя этой Божковской колонии.



«Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных учреждениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, которое значительно превышает его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях», — сообщили в ГБР.