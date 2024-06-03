Гибель журналистки Анастасии Волковой: участнику ДТП в Славянске не предъявили подозрение

Последствия ДТП, в которой погибла журналистка Анастасия Волкова. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Государственное бюро расследований не сообщило о подозрении участнику ДТП, в котором погибла журналистка «Новостей Донбасса» Анастасия Волкова. Об этом в ответ на запрос «Новостей Донбасса» сообщили в Территориальном управлении ГБР в городе Краматорск.



30 мая в 16:13 из полиции в Территориальное управление Государственного бюро расследований в городе Краматорск поступило сообщение о ДТП, которое произошло с участием военнослужащего.



Правоохранители предварительно установили, что на перекрестке улиц Банковской и Тараса Шевченко в городе Славянск Донецкой области столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением военнослужащего и легковой автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого был гражданский. В результате столкновения водитель легковой машины погиб на месте. Также из-за механического разворота транспортных средств после столкновения на тротуаре погибла пешеход Анастасия Волкова.



ГБР начало досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 30 мая в результате ДТП в центре Славянска погибла корреспондентка «Новостей Донбасса» и телеканала FREEДОМ Анастасия Волкова.

Прощание с Анастасией Волковой состоится во вторник, 4 июня, в Славянске.