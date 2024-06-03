Загибель журналістки Анастасії Волкової: учаснику ДТП у Слов'янську не висунули підозру

Наслідки ДТП, у якій загинула журналістка Анастасія Волкова. Фото: ДСНС у Донецькій області

Державне бюро розслідувань не повідомило про підозру військовослужбовцю — учаснику ДТП в якій загинула журналістка «Новин Донбасу» Анастасія Волкова, розслідування триває. Про це у відповідь на запит «Новин Донбасу» повідомили у Територіальному управлінні ДБР у місті Краматорськ.



30 травня о 16:13 з поліції до Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Краматорськ надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася за участю військовослужбовця.



Правоохоронці попередньо встановили, що на перехресті вулиць Банківської та Тараса Шевченка у місті Слов'янськ Донецької області зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням військовослужбовця та легковий автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого був цивільний. Внаслідок зіткнення водій легкової машини загинув на місці. Також через механічний розворот транспортних засобів після зіткнення на тротуарі загинула пішохід Анастасія Волкова.



ДБР розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



«Жодній особі про підозру не повідомлялось та затримань у порядку ст. 208 КПК України не здійснювалось. Досудове розслідування триває», — зазначили в ДБР.

Нагадаємо, що 30 травня внаслідок ДТП у центрі Слов'янська загинула кореспондентка «Новин Донбасу» і телеканалу FREEДОМ Анастасія Волкова.

Прощання з Анастасією Волковою відбудеться у вівторок, 4 червня, у Слов'янську.