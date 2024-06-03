В Белгородской области прогремел взрыв и загорелся склад с боеприпасами: ранены семь оккупантов

Днем 2 июня вблизи хутора Гремучий Белгородской области в лагере российских военных прозвучал взрыв, в результате чего возник пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источник.

Из-за детонации боеприпасов ранения различной степени тяжести получили 7 российских военных. Оккупантов госпитализировали.

Хутор Гремучий находится примерно на 39 километров севернее Белгорода, а от границы с Украиной до склада, где произошел взрыв, более 63 километров. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с боеприпасами.

Напомним, что утром 2 июня в Белгородской области атаковали место дислокации ВС РФ, в результате погиб чиновник и ранены военные.