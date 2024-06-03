У Бєлгородській області прогримів вибух і загорівся склад із боєприпасами: поранено семеро окупантів

Вдень 2 червня поблизу хутора Гремучий Бєлгородської області у таборі російських військових пролунав вибух, внаслідок чого виникла пожежа на складі боєприпасів. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерело.

Через детонацію боєприпасів поранення різного ступеня тяжкості отримали 7 російських військових. Окупантів госпіталізували.

Хутір Гремучий знаходиться приблизно на 39 кілометрів на північ від Бєлгорода, а від кордону з Україною до складу, де стався вибух, понад 63 кілометри. Попередня причина НП – необережне поводження з боєприпасами.

Нагадаємо, що вранці 2 червня у Бєлгородській області атакували місце дислокації ЗС РФ, в результаті загинув чиновник та поранені військові.