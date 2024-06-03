Российские войска поджигают Серебрянский лес, чтобы вытеснить ВСУ

Россияне поджигают Серебрянский лес, чтобы вытеснить украинских защитников. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По словам Артема Лысогора, оккупанты поджигают целые полосы Серебрянского леса.

«Это делается для того, чтобы вытравить наших парней. Есть такая ситуация», – отметил начальник Луганской ОВА.

Напомним, что в ночь на 28 мая на луганском аэродроме ВСУ повредили российскую радиолокационную станцию «Небо».