Російські війська підпалюють Серебрянський ліс, щоб витіснити ЗСУ

Росіяни підпалюють Серебрянський ліс, щоб витіснити українських захисників. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За словами Артема Лисогора, окупанти підпалюють цілі смуги Серебрянського лісу.

«Це робиться для того, щоб витравити наших хлопців. Є така ситуація», – наголосив начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 травня на луганському аеродромі ЗСУ пошкодили російську радіолокаційну станцію «Небо».