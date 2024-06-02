В оккупированном Мариуполе ночью раздался взрыв

Сегодня ночью, 2 июня, во временно захваченном Мариуполе Донецкой области был слышен взрыв. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«Ночь в Мариуполе и районе выдалась с хлопком. Около полуночи раздался взрыв с эпицентром к западу с мощной взрывной волной», — отметил он.



По версии российских оккупантов, как добавил Андрющенко, были сбиты якобы все цели.



Ранее мы писали, что в Левобережном районе оккупированного Мариуполя загорелся автомобиль.