Жителям окупованого Маріуполя заборонили купатися у водоймах та Азовському морі

В окупованому Маріуполі угруповання «ДНР» заборонило купатися у всіх водоймах.



Таку «ухвалу» видала окупаційна адміністрація міста.



Зазначено, що заборона пов'язана із «зі складностями, пов'язаними із забезпеченням безпеки людей».



Також заборонено купатися в Азовському морі. «ДНР» заявила, що обстежуватиме акваторію, проте не вказано, що саме водолази шукатимуть. Не виключено, що заборона пов'язана, у тому числі із замінуванням акваторії моря.



Водойми ж непридатні для купання за санітарними нормами.