В Херсонской области похищенные оккупантами мирные жители полгода не выходят на связь с родными

Иван и Антон Штепа были задержаны российскими оккупантами в Херсонской области и уже полгода не выходят на связь с родственниками. Фото: ASTRA

Похищенные российскими силовиками мирные жители оккупированной Горностаевки Херсонской области полгода не выходят на связь с родственниками. Их точное местонахождение до сих пор неизвестно. Еще одного похищенного жителя села запытали до смерти в местном «отделе МВД». Об этом сообщает Тelegram-канал ASTRA.

Отмечается, что братья-близнецы Иван и Антон Штепа и 23-летний Денис Шум были без объяснения причин задержаны полицейскими в Горностаевке в ноябре 2023 года. Об этом ASTRA ранее рассказали дальние родственники молодых людей и источники. После этого ни одного из них никто и никогда больше не видел. Никаких официальных документов о причинах задержания родственникам до сих пор не предоставили. Ни одно оккупационное или российское ведомство не может объяснить родным, где находятся молодые люди и живы ли они.

Издание сообщает, что 20 ноября в Горностаевке был также задержан 27-летний Руслан Руснак. В этот же день после многочасового допроса Руснак скончался прямо в здании «МВД» посёлка. В его пытках сознались те же самые полицейские, которые задерживали Штеп и Шума. Так, 47-летний полицейский из Люберец старший лейтенант полиции Игорь Пименов сознался, что запытал Руслана до смерти. Пименов рассказал, что совершал пытки вместе с 4 другими полицейскими — так называемым «начальником ОМВД Горностаевский» полковником полиции Андреем Полевщиковым; его замом — подполковником Меркуровым В. А.; начальником УГРО капитаном полиции Плюхиным В. М. и опером, майором полиции Денисовым А. Б. Все они были задержаны.

Ранее украинский Центр журналистских расследований сообщал, что братья-близнецы Иван и Антон Штепа, Денис Шум, а также похищенные в марте житель Каховки Александр Герчаковский и житель Любимовки Алексей Гринько находятся в подвале дома культуры селения Отрадовка Новотроицкого района Херсонской области. По информации агентства, в подвале ДК оборудовали застенок с одиночными камерами. Принуждая к сотрудничеству с оккупационными властями, похищенных молодых людей пытают. Местные жители подтвердили журналистам, что в подвале находятся пленные гражданские.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей с конца 2023 года участились случаи преступлений оккупационных военных против местного населения. Речь идет о сексуальном насилии.