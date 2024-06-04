На Херсонщині викрадені окупантами мирні жителі півроку не виходять на зв'язок із рідними

Івана і Антона Штепа затримали російські окупанти в Херсонській області і вони вже півроку не виходять на зв'язок із родичами. Фото: ASTRA

Викрадені російськими силовиками мирні жителі окупованої Горностаївки Херсонської області півроку не виходять на зв'язок із родичами. Їхнє точне місцезнаходження досі невідоме. Ще одного викраденого мешканця села закатували до смерті у місцевому «відділі МВС». Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що брати-близнюки Іван та Антон Штепа та 23-річний Денис Шум були без пояснення причин затримані поліцейськими у Горностаївці у листопаді 2023 року. Про це ASTRA раніше розповіли далекі родичі молодих людей та джерела. Після цього жодного з них ніхто ніколи більше не бачив. Жодних офіційних документів про причини затримання родичам досі не надали. Жодне окупаційне чи російське відомство не може пояснити рідним, де перебувають молоді люди та чи живі вони.

Видання повідомляє, що 20 листопада у Горностаївці було також затримано 27-річного Руслана Руснака. Цього ж дня після багатогодинного допиту Руснак помер у будівлі «МВС» селища. У його тортурах зізналися ті самі поліцейські, які затримували Штеп і Шума. Так, 47-річний поліцейський із Люберець старший лейтенант поліції Ігор Піменов зізнався, що закатував Руслана до смерті. Піменов розповів, що катував разом із 4 іншими поліцейськими — так званим «начальником ОМВС Горностаєвський» полковником поліції Андрієм Полевщиковим; його заступником — підполковником Меркуровим В. А.; начальником УГРО капітаном поліції Плюхіним В. М. та опером, майором поліції Денисовим А. Б. Усіх їх було затримано.

Раніше український Центр журналістських розслідувань повідомляв, що брати-близнюки Іван та Антон Штепа, Денис Шум, а також викрадені у березні мешканець Каховки Олександр Герчаковський та мешканець Любимівки Олексій Гринько перебувають у підвалі будинку культури селища Отрадівка Новотроїцького району Херсонської області. За інформацією агентства, у підвалі БК обладнали застінок із одиночними камерами. Примушуючи до співпраці з окупаційною владою, викрадених молодих людей катують. Місцеві жителі підтвердили журналістам, що у підвалі перебувають полонені цивільні.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей з кінця 2023 почастішали випадки злочинів окупаційних військових проти місцевого населення. Йдеться про сексуальне насильство.