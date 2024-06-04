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Шольц не считает, что удары немецким оружием по РФ приведут к эскалации

04 июня 2024, 12:37

Шольц не считает, что удары немецким оружием по РФ приведут к эскалации

Если Украина будет наносить удары по военным целям Российской Федерации оружием, которое поставляет Германия, это не приведет к эскалации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире радиостанции Antenne Bayern, передает DW.

По его словам, именно таким образом Украина защитит, в частности, большой город Харьков.

Кроме того, Шольц уточнил, что окончательное решение разрешить Киеву использовать немецкое оружие было оговорено с «друзьями и союзниками» Германии. В то же время политик добавил, что не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять «неправильные и несвоевременные решения».

Отмечается, что 31 мая правительство Германии разрешило Украине использовать оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Ранее мы писали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение для Украины применять американское оружие по территории России. 

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