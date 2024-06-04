Шольц не вважає, що удари німецькою зброєю по РФ призведуть до ескалації

Якщо Україна завдаватиме ударів по військових цілях Російської Федерації зброєю, яку постачає Німеччина, це не призведе до ескалації. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі радіостанції Antenne Bayern, повідомляє DW.



За його словами, саме таким чином Україна зможе захистити, зокрема, велике місто Харків.



Крім того, Шольц уточнив, що остаточне рішення дозволити Києву використати німецьку зброю було обговорено з «друзями та союзниками» Німеччини. Водночас політик додав, що не дозволив би тиск на свою адресу з метою переконати його ухвалити «неправильні та несвоєчасні рішення».



Зазначається, що 31 травня уряд Німеччини дозволив Україні використовувати зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.



Раніше ми писали, що державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл для України застосовувати американську зброю територією Росії.