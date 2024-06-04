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У компанії Yasno назвали причину тривалих відключень електроенергії

04 червня 2024, 12:58

У компанії Yasno назвали причину тривалих відключень електроенергії

Упродовж сьогоднішнього дня на українців чекають більш тривалі відключення світла. Так, 4 червня розмір дефіциту електроенергії буде набагато більшим, порівняно зі вчорашнім днем. Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

«У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини», — пояснив Коваленко.

При цьому він додав, що у Києві сьогодні стабілізаційні обмеження становитимуть 26%, у зв'язку з чим буде задіяно світло-сіру зону графіків. Це означає, що загальна тривалість відсутності електроенергії може становити сім годин поспіль. Темні слоти у графіку означають точну відсутність електроенергії у разі застосування графіків обмеження, а сірі – можливість, що у цей період будуть відключення.

Нагадаємо, що сьогодні по всій території України графіки відключення світла за графіками протягом усього дня. Для всіх областей буде встановлено ліміти.

3 червня в Укренерго попередили, що відключення світла 4 червня триватимуть протягом усієї доби, причому дефіцит в енергосистемі очікується вище, ніж 3 червня.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві енергетики вважають, що ринкова вартість світла має становити 7,5 грн за кіловат-годину.

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