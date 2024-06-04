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Украина готовится нанести новый удар по Крымскому мосту — Bild

04 июня 2024, 13:37

Украина готовится нанести новый удар по Крымскому мосту — Bild

Силы обороны готовятся к новому удару по Крымскому мосту Силы обороны готовятся к новому удару по Крымскому мосту

Силы обороны Украины готовятся нанести новый удар по Керченскому мосту в оккупированном Крыму. К такому выводу пришел аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

Он отмечает, что на прошлой неделе Силы обороны атаковали в Крыму российские паромы «Авангард» и «Конро Трейдер». В РФ утверждают, что для ударов по ним Украина использовала западное оружие — ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система ПВО «прозевала» их.

Один из двух паромов пошел на дно, другой — получил серьезные повреждения. Оба парома, как отмечает Юлиан Рёпке, уже много лет курсируют между Россией и аннексированным полуостровом.

В 2018 году, когда был открыт Крымский мост, потребность в их использовании отпала, но она снова появилась после того, как Силы обороны поразили железнодорожную часть переправы в октябре 2022 года и на несколько недель вывели ее из строя.

«Удары по паромам могут быть признаком готовящейся новой атаки на Крымский мост. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив. При этом остается непонятным, когда и как украинские военные намерены снова атаковать Крымский мост. Ранее для этого использовался заминированный автомобиль и надводный беспилотник», — пишет издание, принимая во внимание мнения военных обозревателей.

Ранее сообщалось, что ночью 31 мая прозвучали взрывы, после чего возник пожар в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края РФ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар на нефтебазе в Темрюкском районе возник в результате атаки БПЛА.

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