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Силы обороны ночью атаковали порт «Кавказ» и нефтебазу в Краснодарском крае РФ: возник масштабный пожар

31 мая 2024, 10:39

Силы обороны ночью атаковали порт «Кавказ» и нефтебазу в Краснодарском крае РФ: возник масштабный пожар

Масштабный пожар в порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ. Фото: Генштаб ВСУ Масштабный пожар в порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 31 мая прозвучали взрывы, после чего возник пожар в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер».

В общей сложности было слышно 8-10 взрывов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар на нефтебазе в Темрюкском районе возник в результате атаки БПЛА.

«В Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. Пожару присвоена высокая категория сложности. Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», – сказал он.

Как позже сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков, ближе к утру пожар на нефтебазе потушили.

Обновлено 10:30. В пресс-службе Генерального штаба ВСУ уточнили, что удар по порту «Кавказ» нанесли ракетами «Нептун». Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил  поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта «Кавказ» в Краснодарском крае. Это произошло в начале суток 31 мая – на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, курсировавшие в порт «Кавказ» и используемые для военной логистики россиян. Поражение по нефтяному терминалу в районе порта «Кавказ» нанесли несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса «Нептун».

Комплексную операцию ВСУ провели в координации с другими составляющими Сил обороны Украины. Так, ударные БПЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

Напомним, что ночью 30 мая оккупированный Крым атаковали ракетами и дронами, в результате чего поражены российские катера «Тунец».

Позже в ГУР подтвердили уничтожение двух транспортно-десантных катеров «Тунец» в Крыму.

Также стало известно о потоплении лоцманского катера «Мечта» на Керченской паромной переправе.

Всего в результате ночной атаки на Крымский полуостров уничтожены или повреждены пять катеров и два парома россиян.

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