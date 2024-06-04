Україна готується завдати нового удару по Кримському мосту — Bild

Сили оборони готуються до нового удару по Кримському мосту

Сили оборони України готуються завдати нового удару по Керченському мосту в окупованому Криму. Такого висновку дійшов аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

Він зазначає, що минулого тижня Сили оборони атакували у Криму російські пороми «Авангард» та «Конро Трейдер». У РФ стверджують, що для ударів по них Україна використовувала західну зброю — ракети ATACMS та Storm Shadow. При цьому російська система ППО «проґавила» їх.

Один із двох поромів пішов на дно, інший — зазнав серйозних ушкоджень. Обидва пороми, як зазначає Юліан Рьопке, вже багато років курсують між Росією та анексованим півостровом.

У 2018 році, коли було відкрито Кримський міст, потреба у їх використанні відпала, але вона знову з'явилася після того, як Сили оборони вразили залізничну частину переправи у жовтні 2022 року та на кілька тижнів вивели її з ладу.

«Удари по поромах можуть бути ознакою нової атаки, що готується, на Кримський міст. Згідно з цією версією, Україна хоче зробити так, щоб Росія не могла одразу знову розраховувати на пороми як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку. При цьому залишається незрозумілим коли і як українські військові мають намір знову атакувати Кримський міст. Раніше для цього використовувався замінований автомобіль та надводний безпілотник», — пише видання, зважаючи на думку військових оглядачів.

Раніше повідомлялося, що вночі 31 травня пролунали вибухи, після чого виникла пожежа в порту «Кавказ» у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що пожежа на нафтобазі в Темрюкському районі виникла внаслідок атаки БПЛА.