Будут ли выключать свет в Украине 5 июня: в Укрэнерго сделали заявление

В среду, 5 июня, в течение всего дня во всех областях Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Завтра, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.



Ранее мы писали, что с 1 июня в Украине действует новый тариф на электроэнергию для населения. Кабинет министров Украины установил его в размере 4,32 грн/кВт-ч (с НДС), что на 64% больше предыдущего тарифа 2,64 грн/кВт-ч (с НДС).