Чи вимикатимуть світло в Україні 5 червня: в Укренерго зробили заяву

У середу, 5 червня, протягом усього дня у всіх областях України діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Завтра, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом доби. Ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що в країні застосовуватимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.



Раніше ми писали, що з 1 червня в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення. Кабінет міністрів України встановив його у розмірі 4,32 грн/кВт-год (з ПДВ), що на 64% більше за попередній тариф 2,64 грн/кВт-год (з ПДВ).