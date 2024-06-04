На Донетчине ожидается ухудшение погоды: в области оглашен «желтый» уровень опасности

Днем 5 июня на территории Донецкой области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Возможны грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
На территории области оглашен «желтый» уровень опасности.
В ГСЧС просят жителей соблюдать правила безопасности во время грозы и не подвергать себя опасности.
Напомним, что жителям оккупированного Мариуполя этим летом запретили купаться в водоемах и Азовском море.
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