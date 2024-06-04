На Донеччині очікується погіршення погоди: в області оголошено «жовтий» рівень небезпеки

Вдень 5 червня на території Донецької області очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Можливі грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На території області оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

У ДСНС просять мешканців дотримуватися правил безпеки під час грози та не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, що мешканцям окупованого Маріуполя цього літа заборонили купатися у водоймах та Азовському морі.