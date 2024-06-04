СБУ сообщила о подозрении «детскому омбудсмену ЛНР»: она может быть причастна к депортации детей в РФ

«Детский омбудсмен ЛНР» Инна Мищенко. Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении в коллаборционной деятельности так называемой «уполномоченной по правам ребенка в ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Этот пост занимает жительница Луганска Инна Мищенко, которая до 2014 года работала юристом в банке. После захвата Россией отдельных районов Луганской области она пошла на службу в так называемую «генеральную прокуратуру ЛНР», где занималась вопросами несовершеннолетних.

Назначение «детским омбудсменом» правонарушительница получила в декабре 2022 года по представлению российской уполномоченной по правам детей Марии Львово-Беловой, ордер на арест которой в прошлом году издал Международный уголовный суд.

Украинская спецслужба, в частности, прорабатывает данные о непосредственной причастности фигурантки к депортации детей в РФ. Мищенко объявили ​​в розыск.

Напомним, что фейковая «ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного.