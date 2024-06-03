«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» незаконно осудила и заключила в тюрьму украинского военнослужащего.



Украинского военного, которого захватили в плен весной 2022 года российские военные во время оккупации Мариуполя, обвинили в расстреле троих мирных жителей.



Речь идет о военнослужащем Петре Шуфлине. Якобы он в марте 2022 года получил и выполнил приказ от командира «убить троих безоружных гражданских, которых доставили в командно-наблюдательный пункт».



Пленного «приговорили» к пожизненному заключению в колонии особого режима.