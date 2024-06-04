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СБУ повідомила про підозру «дитячому омбудсмену ЛНР»: вона може бути причетна до депортації дітей в РФ

04 червня 2024, 22:52

СБУ повідомила про підозру «дитячому омбудсмену ЛНР»: вона може бути причетна до депортації дітей в РФ

«Дитячий омбудсмен ЛНР» Інна Міщенко. Фото: СБУ «Дитячий омбудсмен ЛНР» Інна Міщенко. Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру у колаборційній діяльності так званій «уповноваженій з прав дитини у ЛНР». Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Цю посаду займає мешканка Луганська Інна Міщенко, яка до 2014 року працювала юристом у банку. Після захоплення Росією окремих районів Луганської області вона пішла на службу до так званої «генеральної прокуратури ЛНР», де займалася питаннями неповнолітніх.

Призначення «дитячим омбудсменом» правопорушниця отримала у грудні 2022 року за поданням російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, ордер на арешт якої минулого року видав Міжнародний кримінальний суд.

Українська спецслужба, зокрема, опрацьовує дані щодо безпосередньої причетності фігурантки до депортації дітей у РФ. Міщенко оголосили у розшук.

Нагадаємо, що фейкова «ДНР» ув'язнила до колонії на довічний термін ще одного українського військовополоненого.

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