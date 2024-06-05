США заявили о новых поставках вооружения Украине в ближайшие недели

США в ближайшие недели передадут Украине новые пакеты помощи. В Белом доме считают, что американское оружие меняет ситуацию на поле боя в Украине. Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.
«Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину», — сказал он.
Салливан заявил, что Украина «оказалась в дыре» из-за задержек с отправкой военной помощи США. Но, по мнению советника Белого дома, Украина «укрепляет линии» в ключевых местах, в частности, останавливает наступление России севернее Харькова.
Салливан также отметил, что США поставляют Украине боеприпасы и другое вооружение. Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что нужно больше средств противовоздушной обороны, и США работают над этим.
Советник Белого дома подчеркнул, что «оружие, поступающее на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте».
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение для Украины применять американское оружие по территории России.
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