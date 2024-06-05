США заявили про нові поставки озброєння Україні найближчими тижнями

США найближчими тижнями передадуть Україні нові пакети допомоги. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні. Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

«Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші поставки значного потенціалу в Україну», — сказав він.

Салліван заявив, що Україна «потрапила в діру» через затримки з відправкою військової допомоги США. Але, на думку радника Білого дому, Україна «зміцнює лінії» у ключових місцях, зокрема, зупиняє наступ Росії на північ від Харкова.

Салліван також зазначив, що США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння. Він погодився із президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і США працюють над цим.

Радник Білого дому підкреслив, що «зброя, яка надходить на поле бою в тих масштабах та кількості за останні кілька днів та тижнів, вплинула на ситуацію на фронті».

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл для України застосовувати американську зброю по території Росії.