Удар РФ по Полтавщине: под ударом промобъект, есть пострадавший

Оккупационные войска РФ сегодня ночью, 5 июня, обстреляли Полтавскую область с помощью дронов. Под атакой оказался промышленный объект, один человек пострадал. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.



«Российская армия ночью атаковала Полтавщину. По вражеским БпЛА отработали огневые группы», — написал он.



По информации Пронина, на территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако от госпитализации отказался.



Ранее мы писали, что в ночь на 5 июня 2024 года року российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными БпЛА типа «Шахед-131/136».