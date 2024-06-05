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Удар РФ по Полтавщині: під ударом промоб`єкт, є постраждалий

05 червня 2024, 09:26

Удар РФ по Полтавщині: під ударом промоб`єкт, є постраждалий

Окупаційні війська РФ сьогодні вночі, 5 червня, обстріляли Полтавську область за допомогою дронів. Під атакою опинився промисловий об'єкт, одна людина постраждала. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи», — написав він.

За інформацією Проніна, на території області є влучання в промисловий об'єкт. Постраждала одна людина, проте від госпіталізації відмовилася.

Раніше ми писали, що в ніч на 5 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну 27 ударними БпЛА типу «Шахед-131/136».

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