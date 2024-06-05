РФ скинула на Курахово авиабомбу, а в Лимане повредила жилые дома: Филашкин показал последствия атак

Российские оккупанты за минувшие сутки, 4 июня, 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены десятки жилых домов и населенные пункты, в частности, россияне сбросили авиабомбу на Курахово. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Ситуация в регионе следующая:
Покровский район. В Кураховской громаде россияне обстреляли из артиллерии Кураховку, сбросили управляемую авиабомбу на Курахово. Под огнем окраины Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.
Краматорский район. В Лимане повреждены 6 домов. В Константиновке ранен человек, повреждены 9 домов.
Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и хозяйственная постройка.
Ранее мы писали, что 4 июня оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала Днепропетровскую область, в частности, Криворожский район. В результате обстрела один человек получил ранения.
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