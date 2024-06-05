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РФ скинула на Курахове авіабомбу, а в Лимані пошкодила житлові будинки: Філашкін показав наслідки атак

05 червня 2024, 10:58

РФ скинула на Курахове авіабомбу, а в Лимані пошкодила житлові будинки: Філашкін показав наслідки атак

Росіяни атакують Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакують Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 4 червня, 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено десятки житлових будинків та населені пункти, зокрема, росіяни скинули авіаційну бомбу на Курахове. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ситуація у регіоні така:

Покровський район. У Курахівській громаді росіяни обстріляли з артилерії Курахівку, скинули керовану авіабомбу на Курахове. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 9 будинків.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і господарча будівля.

Раніше ми писали, що 4 червня окупаційна армія РФ вкотре атакувала Дніпропетровську область, зокрема Криворізький район. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

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