Світла може не бути по 10 годин на добу: заяви експертів

Українцям доведеться звикати жити без електроенергії більшу частину доби

В Україні продовжують фіксувати складну ситуацію в енергосистемі через пошкодження, завдані російським обстрілом. Вже у липні можливі відключення світла на 10 годин. Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, не варто очікувати на зменшення тривалості відключень, оскільки Україні не вистачає генерації для покриття всіх потреб.

У той же час, за допомогою імпорту також не вдається покрити цей дефіцит.

«Ми не маємо генерації. Ми не можемо максимально імпортувати наші потреби. Станом на сьогодні ситуація виглядає так, що нема чого дати в мережу, щоб покрити всі потреби в Україні», — сказав Попенко.

Він зазначив, що покращення ситуації очікується у вересні — до цього буде відключення світла по 6-8 годин.

Тим часом, народний депутат України та член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що українцям треба готуватися до складної зими, і що вони будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу. Про це він сказав в ефірі "Київ24".

«Ситуація наступна, ми з вами повинні розуміти, що об'єктивно, і це найголовніший момент зараз, ще головніший, ніж сам тариф на електроенергію. Ми повинні сьогодні все говорити відверто, що підвищення тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно в 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація насправді надскладна, і ми її бачимо на початку літа і вона буде взимку, на жаль, ще складніша», — сказав депутат.

Експерт Олег Попенко пізніше зазначив, що Україна втратила величезний обсяг генерації через російські обстріли, але підвищення тарифів не вирішить ситуацію.

«З березня місяця ми втратили близько 8 ГВт енергетичної потужності, це об'єкти Центроенерго, це — Трипільська та Зміївська ТЕС, це ДніпроГЕС, це влучання у генерацію ДТЕК по всій території України. Ми пройшли зиму досить спокійно. У нас вистачало потужностей, вони навіть були із запасом. Руйнування генерації призводить до того, що навіть уночі її не вистачає. Ми маємо величезні проблеми, але їх точно не треба вирішувати завдяки підняттю тарифів з 1 червня», — сказав Попенко.

«У середньому українські домогосподарства 80-85% споживають 200 кВт на годину на місяць. Платіжка за світло в середньому подорожчає на 380 грн. на місяць. Є такі домогосподарства, в яких немає гарячої води, наприклад, як у мене, в середньому вони споживають 450-500 кВт, я платитиму майже на 1000 грн більше», — сказав Попенко.

Він зазначив, що зараз Україна вже не продає електроенергію за кордон.

Але якщо до відключень світла українці вже майже звикли, то недотримання графіків відключень щоразу обурює.

Гендиректор YASNO (входить до групи компаній ДТЕК) Сергій Коваленко розповів, чому так відбувається в інтерв'ю «Економічній правді». Варто зазначити, що Коваленко відповідав на запитання журналістів до останнього масштабного обстрілу з боку РФ, після якого ситуація значно погіршилась.

За словами Коваленка, є кілька причин, чому не збігаються графіки відключень. Але він зазначив, що статистика відключень ведеться і «у нашій компанії 95-97% графіків збігаються». Щоправда, це стосується Києва.

«Перша причина — дуже швидко змінюється споживання. Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та включити іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду», — зазначив представник компанії.

Друга — іноді не спрацьовує автоматика і потрібно доїхати та вимкнути чи ввімкнути вручну. Їздить бригада, вона може десь затриматися, потрапити в пробку, тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин.

«Іноді люди не бачать світло-сіру зону. У Києві є три зони: одна гарантована, коли світло точно буде, друга — коли його точно не буде, і світло-сіра, коли воно може бути, а може не бути. Люди, як оптимісти, очікують, що в цей час електрика точно буде, але так відбувається не завжди», — додав Коваленко.

Коваленко зазначив, що треба оснастити житло та електроприлади у ньому запобіжниками від перепадів напруги. У нових електроприладах вони вже встановлені. А готуючись до зими 2024-2025, треба подумати, що робити, коли не буде світла по вісім-дев'ять годин.

«Я б думав у двох напрямках: перший — електроенергія, другий — тепло», — сказав Коваленко.

«Головна історія — тепло. У нас є шість місяців, щоб кожен у своєму будинку розібрався, як у них працює опалення, і про що варто подбати, якщо світло вимикатимуть на тривалий термін. Без світла чи їжі можна щось вигадати, але коли від електрики залежить тепло у квартирі, то про це варто подбати», — зазначив гендиректор YASNO.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, через дефіцит в енергосистемі побутовим та промисловим споживачам відключатимуть світло згідно з графіками. В «Укренерго» попередили про аварійні відключення під час перевищення лімітів.

Ліміти на світ діятимуть у всіх областях України з 00:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів.