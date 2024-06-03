Операторы ССО нанесли удар по РЛС российских оккупантов

Украинские военнослужащие ударили по радиолокационной станции «Каста-2Е2», которая принадлежит российским оккупантам. Соответствующее видео появилось в пресс-службе Сил специальных операций (ССО).



«Операторы ССО во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции «Каста-2Е2», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в частности, летающих на сверхмалых высотах.



Отметим, что РЛС «Каста» была замечена в Украине еще до полномасштабного вторжения, в 2021 году на временно оккупированной территории Луганской области. По уточненной информации, тогда захватчики завезли технику для противодействия ударным БПЛА.



Ранее мы писали, что в оккупированном Луганске в ночь на 28 мая ВСУ поразили радиолокационную станцию «Небо». К такому выводу пришло OSINT-сообщество «Киберборошно», проанализировав видео и фото с места удара.