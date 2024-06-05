Танки, БТРи, БМП та російські військові: прикордонники завдали втрат армії РФ під Бахмутом

Українські прикордонники бригади «Помста» відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку, знищивши велику кількість військової техникі та живої сили. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



Як зазначається, вранці за підтримки Сил оборони військовослужбовці знищили російські танки, БТРи, БМП та піхоту противника, яка атакувала позиції Збройних сил України.



«Окупанти відступили зі значними втратами особового складу та бронетехніки. Втрати противника уточнюються», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці вдарили по станції радіолокації «Каста-2Е2», яка належить російським окупантам.