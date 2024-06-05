В ВСУ рассказали о запланированных ударах по Крымскому мосту

В ВСУ рассказали о подготовке ударов по Крымскому мосту

У России сейчас отсутствует альтернатива Керченскому мосту. От его функционирования напрямую зависит военная логистика российской армии. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

«Помните, у них в свое время в информационном пространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. По моему мнению, именно сейчас подходящий момент начать его строить, поскольку других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, скорее всего, у них не останется», — сказал он.

При этом Плетенчук отметил, что переправа не способна выдержать логистическую нагрузку. Из-за этого оккупантам приходится искать альтернативы. Поскольку и морская логистика — применение больших десантных кораблей — для них закрыта.

«Эти десантные корабли по какой-то причине взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых забыли, когда был открыт Керченский мост. Получается, что основная логистика военная приходилась именно на паромы. Теперь не приходится», — говорит представитель ВСУ.

Плетенчук отмечает, что железная дорога, которую россияне будут вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины, также недостроена. Он убежден, что сейчас подходящий момент для ударов по мосту — «об этом знает ограниченный круг людей. Также подобные сооружения достаточно сложные, чтобы их поразить».

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе в Крыму местные жители жалуются, что пусковые установки ЗРК С-300 россияне поставили в непосредственной близости к жилому массиву между частными домами на 7-м километре Балаклавского шоссе.