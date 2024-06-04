В оккупированном Севастополе россияне установили ЗРК С-300 рядом с жилыми домами

ЗРК С-300 российские оккупанты устанавливают рядом с жилыми домами в Севастополе

В оккупированном Севастополе в Крыму местные жители жалуются, что пусковые установки ЗРК С-300 россияне поставили в непосредственной близости к жилому массиву между частными домами на 7-м километре Балаклавского шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

«В Севастополе местные жители жалуются, что пусковые установки ЗРК С-300 разместили в непосредственной близости к жилому массиву между частными домами на 7-м километре Балаклавского шоссе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее этот зенитно-ракетный комплекс размещали на высоте Горная на 10-м км Балаклавского шоссе. Впоследствии ЗРК переместили на новую позицию.

«Теперь, когда ВСУ начали выносить одну за другой установки ПВО в Крыму, люди начали бояться такого соседства», — прокомментировали размещение военной техники РФ в телеграм-канале.

Напомним, ВСУ из HIMARS ударили по российской ПВО в Белгородской области, в результате чего были поражены ЗРК С-300, С-400.