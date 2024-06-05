У ЗСУ розповіли про заплановані удари по Кримському мосту

У ВСУ розповіли про підготовку ударів по Кримському мосту

Росія зараз не має альтернативи Керченському мосту. Від його функціонування безпосередньо залежить військова логістика російської армії. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

«Пам'ятаєте, вони свого часу в інформаційному просторі мали проект підземного тунелю з Росії до Криму. На мою думку, саме зараз слушний момент почати його будувати, оскільки інших більш-менш безпечних способів дістатися до Криму, швидше за все, у них не залишиться», — сказав він.

При цьому Плетенчук зазначив, що переправа не здатна витримати логістичне навантаження. Через це окупантам доводиться шукати альтернативи. Оскільки й морська логістика — застосування великих десантних кораблів — для них закрита.

«Ці десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть у нашому Чорному морі. Вони вирішили, що для цього підійдуть пороми, про які забули, коли було відкрито Керченський міст. Виходить, що основна логістика військова припадала саме на пороми. Тепер не доводиться», — каже представник ЗСУ.

Плетенчук зазначає, що залізниця, яку росіяни будуть уздовж північного узбережжя Азовського моря на окупованій південній частині України, також недобудована. Він переконаний, що зараз слушний момент для ударів по мосту — «про це знає обмежене коло людей. Також подібні споруди є досить складними, щоб їх вразити».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі в Криму місцеві жителі скаржаться, що пускові установки ЗРК С-300 росіяни поставили безпосередньо до житлового масиву між приватними будинками на 7-му кілометрі Балаклавського шосе.