«Ребенок в истерике»: полиция спасла семью з пятилетней девочкой из обстрелянного поселка на Донетчине

Спасение семьи с ребенком из поселка Дробышево. Фото: Национальная полиция в Донецкой области

На днях экипаж полиции «Белый Ангел» выехал в поселок Дробышево Донецкой области, по которому нанесли удар российские войска. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Полицейские помогли двум раненым женщинам и доставили их в больницу. Уже через несколько часов произошел еще один обстрел, загорелись дома. На улице погибли двое мужчин. Тело одного собирали по фрагментам, другого отбросило в здание и «похоронило» под обломками. Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС разобрали завалы и достали погибшего.

Эти события заставили многих местных жителей задуматься о своей безопасности. Уже на следующий день об эвакуации попросила семья – трое взрослых и пятилетняя девочка. Один из членов семьи рассказал, что в результате обстрелов «снесло» три рядом стоящих дома. По словам мужчины, все это вызвало у ребенка истерику. На бронированном автомобиле семью безопасно доставили в город Лиман и передали волонтерам, которые помогли людям выехать в Полтавскую область.

Напомним, что на Донетчине из села Воздвиженка полицейские спасли пожилую женщину и ее маломобильного сына.